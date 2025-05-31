Многодетной семье Боголовых по поручению Путина передали микроавтобус

Многодетной семье Боголовых из Ингушетии, которая 29 мая общалась с президентом Владимиром Путиным, по поручению главы государства передали 16-местный автобус Sollers Atlant. Ключи от автобуса Боголовым вручил первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров.
«Сегодня по поручению президента Владимира Путина многодетной семье Боголовых из Назрани передали автобус Sollers Atlant на 16 мест. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поздравил Марьям Хамхоеву с присвоением звания “Мать-героиня”, — рассказал глава республики Махмуж-Али Калиматов.
Калиматов уточнил, что решение президента помочь семье с транспортом было принято мгновенно. Он также поблагодарил главу государства за чуткость и оперативное решение вопроса.
К слову, ранее семье Боголовых-Хамхоевых, в которой воспитывают 11 детей, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры в Назрани.
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