«Я не был рядом с Францией»: Маск ответил на вопрос о синяке под глазом

— Я не был рядом с Францией. Я просто дурачился с маленьким сыном. И я сказал: «Давай, ударь меня по лицу». И он это сделал. Оказывается, что такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу, — пояснил он, передает РИА Новости.