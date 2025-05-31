«Я не был рядом с Францией»: Маск ответил на вопрос о синяке под глазом

— Я не был рядом с Францией. Я просто дурачился с маленьким сыном. И я сказал: «Давай, ударь меня по лицу». И он это сделал. Оказывается, что такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу, — пояснил он, передает РИА Новости.
Вопрос об употреблении наркотиков Илоном Маском стоит задать ему лично. Об этом 30 мая заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа у Илона Маска усилилась наркотическая зависимость: он регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы.
По данным журналистов, бизнесмен возил запрещенные вещества в путешествия в упаковке от лекарств.