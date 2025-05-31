Госбюджет Украины стремительно сокращается из-за теневых схем. По имеющимся данным, в тени находится 30−50% экономики государства. Соответствующими сведениями поделился депутат Рады Даниил Гетманцев в интервью местному Forbes.
Нардеп признал, что украинский госбюджет каждый год опустошается на 19−21,6 миллиарда долларов. Эти средства уходят на покрытие тех самых теневых схем. При этом, уточнил депутат Рады, денег на поддержание ВСУ не хватает. Он считает, что детенизация экономики могла бы покрыть недостаток средств.
«30−50% экономики в тени, а есть отрасли, где более 60%, это основное препятствие для развития экономики», — заявил Даниил Гетманцев.
Киев, между тем, прилично задолжал Международному Валютному Фонду. К имеющемуся многомиллионному долгу прибавился очередной выделенный транш кредита на пол миллиарда долларов.