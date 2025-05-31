Стремительное опустошение госбюджета Украины: в Раде признались, сколько средств утекло из-за теневых схем

Нардеп признал, что украинский госбюджет каждый год опустошается на 19−21,6 миллиарда долларов. Эти средства уходят на покрытие тех самых теневых схем. При этом, уточнил депутат Рады, денег на поддержание ВСУ не хватает. Он считает, что детенизация экономики могла бы покрыть недостаток средств.