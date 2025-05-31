Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения

«Значение показателя “Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более” в Российской Федерации, по оперативным расчетам ЦНИИОИЗ Минздрава России, повысилось с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года, что соответствует росту значения показателя на 0,1%», — рассказали в пресс-службе.