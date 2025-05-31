Названы регионы России с наименьшей распространенностью курения

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Регионами РФ с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария, сообщили в пресс-службе ЦНИИОИЗ Минздрава России.
«Регионы с наименьшей распространенностью курения в марте 2025 года: Чеченская Республика — 0,2%, Республика Ингушетия — 6,17%, Кабардино-Балкарская Республика — 10,31%, Карачаево-Черкесская Республика — 11,18%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 11,58%», — рассказали журналистам в пресс-службе.
Там уточнили, что регионами с наибольшей распространенностью курения в марте стали Еврейская автономная и Амурская области, Республики Бурятия, Тыва и Алтай.
«Наименьшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения нарастающим итогом в январе-феврале 2025 года отмечаются в следующих регионах: Чеченская Республика — 0 тысяч штук, Республика Ингушетия — 0 тысяч штук, Республика Дагестан — 0,02 тысячи штук, Кабардино-Балкарская Республика — 0,05 тысячи штук, Республика Северная Осетия-Алания — 0,06 тысячи штук», — сообщили в ЦНИИОИЗе.
Там добавили, что наибольшие розничные продажи сигарет и папирос на душу населения в январе-феврале 2025 года наблюдаются в следующих регионах: Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Мурманская область.
«Значение показателя “Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более” в Российской Федерации, по оперативным расчетам ЦНИИОИЗ Минздрава России, повысилось с 18,48% в марте 2024 года до 18,50% в марте 2025 года, что соответствует росту значения показателя на 0,1%», — рассказали в пресс-службе.
Также значение показателя распространенности курения снизилось с 18,68% в феврале 2025 года до 18,50% в марте 2025 года что соответствует снижению на 1%, уточнили там.