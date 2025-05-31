С 1 июня сделают разовые выплаты на детей и повысят пособия. Какие семьи получат больше

За 2024 год более 10 млн детей получили единое пособие, исходя из нуждаемости и доходов семьи. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он пояснил, что в последнее время ведомство делает акцент именно на адресные субсидии. И в первую очередь они направлены семьям с детьми, которые живут небогато. Им как раз государство и стремится помогать. Ежегодно на единое пособие государством выделяется 1,4 трлн рублей, и распределяется оно точно тем, кто в нём нуждается.