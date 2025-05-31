В РФС заявили, что сборная России сыграет с Парагваем в 2026 году

Российская сборная вновь встретится с национальной командой Парагвая в рамках товарищеского матча, который запланирован на 2026 год. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, слова которого приводит информационный портал Metaratings.ru.
По его словам, между странами достигнуто соглашение о проведении этого матча, который был перенесен и состоится после завершения чемпионата мира 2026 года. Точная дата встречи будет определена дополнительно, но уже известно, что она состоится в следующем году.
Изначально планировалось провести этот матч 25 марта 2024 года на «ВТБ Арене» в Москве. Однако он был отменен из-за трагического инцидента — теракта в «Крокус Сити Холле», что вынудило организаторов отказаться от проведения встречи в запланированное время.
Ранее сообщалось, что клуб из высшего дивизиона займет место подмосковных «Химок» в следующем сезоне Российской премьер-лиги. «Химки» не смогут выступать в РПЛ из-за отклонённой апелляции по отказу в выдаче лицензии.