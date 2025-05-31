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Маск пришёл в Белый дом с синяком под глазом и пошутил про жену Макрона

Маск заявил, что получил синяк во время игры с сыном, а также пошутил про Францию.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск появился в администрации Соединённых Штатов с синяком под глазом, в Белом доме проводилась прощальная пресс-конференция экс-руководителя DOGE.

Во время встречи с журналистами он пошутил, что «близко не был во Франции».

Маск утверждает, удар по лицу нанёс его пятилетий сын по имени X во время игры.

«Я просто дурачился с маленьким X. И я сказал: “Давай, ударь меня по лицу”. И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребёнка, бьющего тебя по лицу», — сказал бизнесмен.

Французский лидер Эммануэль Макрон получил пощёчину от своей супруги Брижит Макрон по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.

Пользователи соцсети X* шутят, что Маска ударила Брижит Макрон.

Напомним, Маск возглавлял департамент по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов.

В среду стало известно, что Маск покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов США.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.