Маск пришёл в Белый дом с синяком под глазом и пошутил про жену Макрона

Американский бизнесмен Илон Маск появился в администрации Соединённых Штатов с синяком под глазом, в Белом доме проводилась прощальная пресс-конференция экс-руководителя DOGE.
Во время встречи с журналистами он пошутил, что «близко не был во Франции».
Маск утверждает, удар по лицу нанёс его пятилетий сын по имени X во время игры.
«Я просто дурачился с маленьким X. И я сказал: “Давай, ударь меня по лицу”. И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребёнка, бьющего тебя по лицу», — сказал бизнесмен.
Французский лидер Эммануэль Макрон получил пощёчину от своей супруги Брижит Макрон по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.
Пользователи соцсети X* шутят, что Маска ударила Брижит Макрон.
Напомним, Маск возглавлял департамент по повышению эффективности работы правительства Соединённых Штатов.
В среду стало известно, что Маск покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов США.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.