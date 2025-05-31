12 захватывающих криминальных сериалов: от авантюры «Бумажного дома» до нового Холмса в «Шерлоке и дочери»

В этом детективном сериале знаменитый сыщик решает сразу две задачи: спасти Ватсона и миссис Хадсон из плена Мориарти и разобраться с новой «дочерью» по имени Амелия, которая приехала из США после смерти своей матери. Она молодая, смелая и умная, и появление её в жизни Холмса нарушает его привычный распорядок. Холмс использует свои дедуктивные способности и связи, чтобы выяснить правду о её и своём прошлом. Сериал сочетает классические детективные элементы Конан Дойля с раскрытием семейной тайной. Каждый шаг приближает героев к напряжённой схватке с Мориарти, который готов устранить всех на своём пути.