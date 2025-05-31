Слуцкий: Европу ждет чудовищная война, если ФРГ поставит Taurus Украине

«Готов ли Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан», — добавил Слуцкий.