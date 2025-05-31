Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил опасение, что поставки ракет Taurus Украине могут привести к крайне опасному и безрассудному конфликту в Европе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что здравомыслящие политики в Германии не хотят втягивать страну в такой конфликт, и именно это, по его мнению, является причиной опасений.
По словам Слуцкого, если Германия все же решит передать ракеты Taurus киевскому режиму, то Европа столкнется с последствиями масштабной и разрушительной войны. Он отметил, что Россия осознает невозможность проведения подобных операций без участия иностранных специалистов, что фактически означает прямое вовлечение стран-поставщиков в конфликт на Украине.
«Готов ли Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан», — добавил Слуцкий.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае удара по РФ немецкой ракетой Taurus, от Москвы последует адекватный ответ.