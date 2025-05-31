Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий: Европу ждет чудовищная война, если ФРГ поставит Taurus Украине

Здравомыслящие политики в Германии не хотят втягивать страну в такой конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил опасение, что поставки ракет Taurus Украине могут привести к крайне опасному и безрассудному конфликту в Европе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что здравомыслящие политики в Германии не хотят втягивать страну в такой конфликт, и именно это, по его мнению, является причиной опасений.

По словам Слуцкого, если Германия все же решит передать ракеты Taurus киевскому режиму, то Европа столкнется с последствиями масштабной и разрушительной войны. Он отметил, что Россия осознает невозможность проведения подобных операций без участия иностранных специалистов, что фактически означает прямое вовлечение стран-поставщиков в конфликт на Украине.

«Готов ли Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан», — добавил Слуцкий.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае удара по РФ немецкой ракетой Taurus, от Москвы последует адекватный ответ.