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В Минздраве назвали регионы России с наименьшей распространенностью курения

Российскими регионами с наименьшей распространенностью курения стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Российскими регионами с наименьшей распространенностью курения стали Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

Так, распространенность курения в марте 2025 года в Чечне составила всего 0,2%, в Ингушетии — 6,7%, а в Кабардино-Балкарии — 10,31%.

В Карачаево-Черкесии процент курящих составил 11,18%, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 11,58%,

В Минздраве добавили, что субъектами с наибольшей распространенностью курения в марте стали Еврейская автономная область, Амурская область, Республики Бурятия, Тыва и Алтай.

В то же время общие показатели распространенности курения в РФ снизились с 18,68% в феврале до 18,50% в марте.

Ранее гастроэнтеролога сообщила, какое питание поможет легче перенести отказ от курения.