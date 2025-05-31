В Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов

«Это не просто мера поддержки — это инвестиция в будущее нашей страны. Мы знаем, что ключевые проблемы — жилье, стабильность, уверенность в завтрашнем дне — влияют на решения молодых людей. И наша задача как государства — помочь им преодолеть эти сложности. Детский сберегательный счет станет важным шагом на этом пути», — сказала она.