В Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство законопроект о создании в России системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребёнка, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Законопроект направлен на расширение системы государственной поддержки семей с детьми через введение новой меры — детского сберегательного счета. В частности, предлагается единовременное перечисление денежных средств в размере ста тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что этими средствами вместе с накопившимися процентами можно будет пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста.
Лидер партии рассказал, что такой сберегательный счет нужен для обеспечения детям равного старта при вступлении во взрослую жизнь, а также чтобы после наступления совершеннолетия у них появилась финансовая «подушка безопасности», гарантированные средства для получения образования или создания семьи.
«В законопроекте говорится, что открывать сберегательные счёта должен Фонд пенсионного и социального страхования на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния», — уточнил политик.
Миронов пояснил, что никакого заявления от родителей не потребуется, а порядок ведения и учёта спецсчёта предлагается устанавливать решением кабмина.
Он также напомнил, что в течение последнего времени партия «Справедливая Россия — За правду» разработала, внесла в Госдуму различные инициативы, направленные на поддержку семей с детьми. Они, по его словам, касаются снижения налоговой нагрузки, решения жилищных проблем, предоставлению различных социальных льгот.
Кроме того, Лантратова, комментируя инициативу, рассказала РИА Новости, что многие молодые семьи сегодня сталкиваются с трудностями, когда речь заходит о рождении первого ребенка.
Она привела данные ВЦИОМ, согласно которым почти 40% россиян опасаются финансовой нестабильности, которая может помешать рождению детей, но при этом большинство мечтает о большой семье — трое и более детей. По мнению парламентария, данная инициатива позволит снизить барьеры для создания семьи, обеспечит равные стартовые возможности для детей и поможет укрепить финансовую уверенность родителей.
«Это не просто мера поддержки — это инвестиция в будущее нашей страны. Мы знаем, что ключевые проблемы — жилье, стабильность, уверенность в завтрашнем дне — влияют на решения молодых людей. И наша задача как государства — помочь им преодолеть эти сложности. Детский сберегательный счет станет важным шагом на этом пути», — сказала она.
Глава думского комитета подчеркнула, что инициатива полностью соответствует национальным целям развития России до 2030 года, обозначенным главой государства.