Российские военные уничтожили воздушный ретранслятор Вооружённых сил Украины DJI Matrice 30 с антеннами для FPV, сообщает РИА Новости.
Об этом рассказал агентству командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным Фил (группировка войск «Центр»).
Аппарат был ликвидирован в районе населённого пункта Отрадное.
«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его. Три дня спокойствия без “фпвишек” противника получили», — сказал командир.
Он подчеркнул, что за семь дней было поражено множество различных целей.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали в Донецкой народной республике взвод переброшенных из Курской области бойцов Вооружённых сил Украины.