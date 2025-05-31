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Бойцы ВС РФ сбили в районе Отрадного воздушный ретранслятор ВСУ

Аппарат ликвидировали бойцы ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили воздушный ретранслятор Вооружённых сил Украины DJI Matrice 30 с антеннами для FPV, сообщает РИА Новости.

Об этом рассказал агентству командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным Фил (группировка войск «Центр»).

Аппарат был ликвидирован в районе населённого пункта Отрадное.

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его. Три дня спокойствия без “фпвишек” противника получили», — сказал командир.

Он подчеркнул, что за семь дней было поражено множество различных целей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ликвидировали в Донецкой народной республике взвод переброшенных из Курской области бойцов Вооружённых сил Украины.