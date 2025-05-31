Бойцы ВС РФ сбили в районе Отрадного воздушный ретранслятор ВСУ

«В свободной охоте вылетаем, улетаем в тылы, то есть за то же самое Отрадное, Богатырь вылетаем, более северо-западнее, ищем. Вообще ищем артиллерию, но вот нашли воздушный ретранслятор Matrice 30 с антеннами для FPV и поразили его. Три дня спокойствия без “фпвишек” противника получили», — сказал командир.