От HIMARS до МиГ-29: почему амбициозный «Золотой купол» Трампа не конкурент российской ПВО

Средний эшелон — комплекс ПРО наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности (БРСД) THAAD. До недавнего времени из-за Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности у России такого оружия не было, но после прекращения действия ДРСМД в 2019 году наша страна обзавелась «Орешником», который запросто достигает Аляски и нескольких западных штатов США при пусках с территории Чукотки или Камчатки. Ракета THAAD с кинетической БЧ поражает цель прямым ударом. Причём МБР, а также маневрирующие аэродинамические цели, в том числе крылатые ракеты, а также ракеты, способные лететь по квазибаллистической траектории, ей недоступны. В общих чертах: THAAD — очень узкоспециализированный инструмент для перехвата устаревающих БРСД до их входа в плотные слои атмосферы.