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В Самарской области ожидают переменную облачность и жару до 34 градусов 31 мая

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в субботу днем.

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде в губернии в субботу днем.

Специалисты местного учреждения прогнозируют на 31 мая переменную облачность без каких-либо осадков. Одновременно в Самарской области столбики термометров будут показывать от +29 до порядка +34 градусов по Цельсию.

При этом днем 31 мая в 63-м регионе ожидают южный ветер. Порывы достигнут примерно от 7 до 12 метров в секунду, добавили представители Приволжского УГМС.

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