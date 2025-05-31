Костин согласился заключить пари на 10 щелчков о снижении ключевой ставки ЦБ

Ранее сообщалось, что Банк России зафиксировал усиление рисков перегрева на рынке новостроек. В первом квартале 2025 года индекс, отражающий вероятность образования ценового пузыря, поднялся до 1,6 пункта — максимального уровня с 2016 года. Эксперты регулятора предупреждили, что стремительный рост цен может не соответствовать фундаментальным факторам. Также в Центробанке прокомментировали меры относительно ключевой процентной ставки в ближайшем будущем. Как сообщил зампред центрального регулятора, на заседании 6 июня будет обсуждаться более широкий, чем обычно, спектр решений по этому вопросу.