Родители в Хабаровске боятся, что дети станут дворниками и блогерами

В Хабаровске провели опрос среди родителей — кем они категорически не хотят видеть своих детей. На первом месте в списке нежеланных профессий — дворник. Так ответили 10% респондентов. Еще 8% боятся, что их дети станут уборщиками или продавцами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По результатам опроса сервиса SuperJob, военные специальности не устраивают 5% родителей. Столько же против работы разнорабочими, медиками, чиновниками, полицейскими и артистами. 4% обеспокоены перспективой карьеры блогера или учителя.
3% не хотели бы видеть детей официантами, курьерами, водителями или даже офисными сотрудниками — менеджерами, юристами и бухгалтерами.
При этом 13% родителей рассказали, что поддержат любой выбор профессии своих детей. Опрос также показал: мужчины чаще боятся, что дети станут чиновниками, а женщины — что пойдут работать продавцами, медиками или блогерами.