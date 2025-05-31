Родители в Хабаровске боятся, что дети станут дворниками и блогерами

В Хабаровске провели опрос среди родителей — кем они категорически не хотят видеть своих детей. На первом месте в списке нежеланных профессий — дворник. Так ответили 10% респондентов. Еще 8% боятся, что их дети станут уборщиками или продавцами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.