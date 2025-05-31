Китай будет пускать российских туристов без визы

Новые правила могут вступить в силу уже в июне.
Россия и Китай согласовывают упрощение въезда для туристов. Финальную редакцию документа о новых правилах планируется утвердить уже в июне 2025 года на заседании двусторонней комиссии по туризму в Циндао. Об этом сообщают в Минэкономразвития.
«Ведем переговоры с МИД Китая, получили видение китайских коллег по изменениям в Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, отрабатываем их. В июне на заседании двусторонней комиссии по туризму в Циндао планируем согласовать финальную редакцию документа», — передают слова Минэкономразвития в издании «Известия».
Сейчас россияне могут без визы попасть в Китай в составе туристической группы размером от пяти человек сроком до 15 дней. Сейчас стороны обсуждают возможность снизить минимальное число участников группы до трех.
Ранее аналогичные меры по упрощению въезда для россиян были приняты Узбекистаном. Граждане РФ могут посещать страну по внутреннему паспорту на срок до 30 дней. Такие инициативы направлены на развитие туризма и укрепление двусторонних связей между Россией и странами-партнерами.