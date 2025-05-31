Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп уведомил о намерении США повысить пошлины на импортную сталь вдвое

Администрация США повысит таможенные пошлины на импорт стали с 25% до 50%

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с новым заявлением о таможенных пошлинах. На этот раз администрация Соединенных Штатов повысит тарифы в отношении импортной стали. Так Дональд Трамп уведомил журналистов, выступая в Питтсбурге.

Власти Соединенных Штатов, по словам главы государства, планируют повысить пошлины на импорт стали с 25% до 50%. По задумке администрации, решение позволит обезопасить сталелитейную промышленность США.

«Мы собираемся повысить тарифы на 25%. Мы повысим пошлины на импорт стали в Соединенные Штаты Америки с 25% до 50%», — огласил решение Дональд Трамп.

За пару дней до этого федеральный суд США постановил, что американский лидер не может издавать указы на введение повышенных таможенных тарифов. По решению инстанции, он не имеет соответствующих полномочий.