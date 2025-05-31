Трамп уведомил о намерении США повысить пошлины на импортную сталь вдвое

Американский лидер Дональд Трамп выступил с новым заявлением о таможенных пошлинах. На этот раз администрация Соединенных Штатов повысит тарифы в отношении импортной стали. Так Дональд Трамп уведомил журналистов, выступая в Питтсбурге.
Власти Соединенных Штатов, по словам главы государства, планируют повысить пошлины на импорт стали с 25% до 50%. По задумке администрации, решение позволит обезопасить сталелитейную промышленность США.
«Мы собираемся повысить тарифы на 25%. Мы повысим пошлины на импорт стали в Соединенные Штаты Америки с 25% до 50%», — огласил решение Дональд Трамп.
За пару дней до этого федеральный суд США постановил, что американский лидер не может издавать указы на введение повышенных таможенных тарифов. По решению инстанции, он не имеет соответствующих полномочий.