Глава ВТБ Костин предложил «пари на 10 щелчков» о решении Центробанка по ставке

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари после прогноза первого заместителя председателя правления банка Дмитрия Пьянова о сохранении ключевой ставки. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщил портал РБК.
Костин высказал уверенность, что ставка Центробанка (ЦБ) России будет снижена. По его словам, заметны признаки плавного охлаждения экономики и замедления инфляции.
— «Сакральное знание» с точным движением ключевой ставки доступно только «магистрам игры» из ЦБ, — заявил он.
Глава ВТБ добавил, что держит «пари на 10 щелчков», сказано в статье.
Поддержку рублю летом будут оказывать те же факторы, что действовали весной. Об этом сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Он добавил, что экономика России давно адаптировалась к санкциям Евросоюза и Британии, а отказ Соединенных Штатов участвовать в пересмотре потолка цен на российскую нефть позволяет поддерживать экспортную выручку на стабильном уровне.