Глава ВТБ Костин предложил «пари на 10 щелчков» о решении Центробанка по ставке

Поддержку рублю летом будут оказывать те же факторы, что действовали весной. Об этом сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Он добавил, что экономика России давно адаптировалась к санкциям Евросоюза и Британии, а отказ Соединенных Штатов участвовать в пересмотре потолка цен на российскую нефть позволяет поддерживать экспортную выручку на стабильном уровне.