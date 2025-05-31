«Туркменские авиалинии» отменили рейсы из Ашхабада в Москву

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» с 1 июня приостанавливает прямые регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом говорится в официальном телеграм-канале перевозчика.
Взаимен отмененных рейсов из Москвы пассажирам предлагают добираться в Ашхабад и обратно из Казани, откуда продолжат летать «Туркменские авиалинии». Более того, авиакомпания назначен дополнительные рейсы из Ашхабад в Казань.
Также перевозчик уточнил, что со 2 по 14 июня для пассажиров отмененных из Москвы рейсов будет организован бесплатный наземный транспорт в аэропорт Казани.
«Пассажиры, имеющие авиабилеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад с периодом вылета с 15 июня по 25 октября будут автоматически пересажены на рейсы по направлению Ашхабад — Казань — Ашхабад», — говорится в сообщении.
К слову, «Туркменские авиалинии» ранее в декабре 2024 года уже отменяли рейсы в Москву. С 1 мая они были возобновлены. При этом о новой причине отмены рейсов авиакомпания не уточняется.
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