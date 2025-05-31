Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Туркменские авиалинии» отменили рейсы из Ашхабада в Москву

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» с 1 июня приостанавливает прямые регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад.

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» с 1 июня приостанавливает прямые регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад. Об этом говорится в официальном телеграм-канале перевозчика.

Взаимен отмененных рейсов из Москвы пассажирам предлагают добираться в Ашхабад и обратно из Казани, откуда продолжат летать «Туркменские авиалинии». Более того, авиакомпания назначен дополнительные рейсы из Ашхабад в Казань.

Также перевозчик уточнил, что со 2 по 14 июня для пассажиров отмененных из Москвы рейсов будет организован бесплатный наземный транспорт в аэропорт Казани.

«Пассажиры, имеющие авиабилеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад с периодом вылета с 15 июня по 25 октября будут автоматически пересажены на рейсы по направлению Ашхабад — Казань — Ашхабад», — говорится в сообщении.

К слову, «Туркменские авиалинии» ранее в декабре 2024 года уже отменяли рейсы в Москву. С 1 мая они были возобновлены. При этом о новой причине отмены рейсов авиакомпания не уточняется.

Читайте также: Из аэропорта Владивостока запустят рейсы по трем международным направлениям.