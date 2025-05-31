В Британии анонсировали увеличение расходов на оборону страны

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что к 2034 году страна будет направлять 3% ВВП на оборону.
В настоящее время Лондон расходует 2,3% ВВП на оборону. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении повысить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая информировала, что США ожидают от Британии увеличения военных расходов до 3% ВВП к 2029 году, став таким «образцом» для прочих европейских стран.
«При следующем парламенте страна будет тратить 3% нашего ВВП на оборону», — подчеркнул Хили в интервью газете Times.
Министр добавил, что у него нет сомнений в достижении страной этого целевого показателя.
По данным источников издания, в британском обзоре стратегической обороны (SDR), который планируется опубликовать в июне, указано, что уровень расходов на оборону в 3% будет достигнут к 2034 году.
Следующие парламентские выборы в Британии состоятся в 2029 году, парламент формируется сроком на пять лет.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за недостаточное финансирование обороны НАТО и требовал от всех государств-членов увеличить военные расходы до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что Соединенные Штаты в настоящее время не планируют сокращать военное присутствие в Европе.