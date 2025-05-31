В Британии анонсировали увеличение расходов на оборону страны

В настоящее время Лондон расходует 2,3% ВВП на оборону. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении повысить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая информировала, что США ожидают от Британии увеличения военных расходов до 3% ВВП к 2029 году, став таким «образцом» для прочих европейских стран.