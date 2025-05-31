Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПростоПольза. Обустройство индивидуального водоснабжения садово-дачного участка

Главный плюс индивидуальной схемы — независимость от общественно-коллективного устройства водоснабжения в дачных и жилых массивах.

Главный плюс такой схемы — независимость от общественно-коллективного устройства водоснабжения в дачных и жилых массивах. Существует несколько «индивидуальных» вариантов, о них расскажет консультант магазина «ХОЗ!SOS» Алексей Исаев.

Колодец на участке.

Колодцы открывают для нашего использования грунтовые воды, то есть самые верхние пласты — буквально на глубине в несколько метров. Чем больше диаметр колодца, тем больший объём воды он содержит — всё просто. И тем интенсивнее можно его эксплуатировать.

Однако, с другой стороны, увеличение диаметра и глубины колодца, ведет к росту объема вынутого грунта. Его придётся утилизировать, это может быть до десяти кубометров и более. Вообще-то говоря в масштабах дачного участка это много.

Эксплуатация и обслуживание колодца несложное. Электрический насос подаёт воду в дачный трубопровод, вы поливаете огород, цветы, наполняете душ и/или бак.

К возможному недостатку колодца отнесём нестабильный уровень воды в течении года. Он полностью соответствует уровню грунтовых вод.

В конце августа, в начале сухого сентября (или в январе) как раз и нужно копать колодец — именно потому что уровень самый низкий. Проще говоря уровень в течении года может снижаться до минимума, даже пересыхать.

Индивидуальная скважина на участке.

Тоже распространённый вариант. Работы по бурению, обсадке скважины и монтажу насосного оборудования не требуют крупных машин и механизмов, всё компактно. При этом объём извлекаемого грунта, подлежащего утилизации — минимальный.

Особенно если сравнить его с первым вариантом. Неглубокие скважины забирают поверхностные, то есть грунтовые воды. Глубокие скважины могут брать уже артезианскую воду, разумеется более качественную чем грунтовую.

Глубина скважины в основном прямо влияет на стоимость производства работ (более мощное строительное оборудование, больше извлечённого и утилизированного грунта, длиннее обсадная труба, и нужен более мощный насос для подачи воды из скважины).

Ещё одна схема, ни чуть неэкзотическая хоть и редкая. Под близлежащей горой может быть родник, особенно если вокруг сеть глубоких оврагов, особенно если в этих оврагах есть природная или рукотворная запруда.

В этом случае очень вероятно, что под горой может быть самый настоящий родник с ключевой водой. Такой родник можно обсадить стальной трубой, забив её поглубже и уже с этой трубы удобно будет собирать воду.

К автономному водоснабжению можно, и совершенно справедливо, причислить частое явление — когда садово-огородные участки расположены в непосредственной близости от водоёма.

Дачники- «индивидуалисты» использую переносную собственную, персональную мотопомпу (вдвоём ее можно легко переносить, одному уже тяжеловато, но то же можно, например на тележечке).

Насос откачивает воду из пруда, озера, речки… и подаёт её по шлангу или по трубе на участок. Мотопомпа при этом потребляет небольшое количество топлива — чаще бензина.

Продолжение следует…

Читайте нашу подборку «ПростоПольза», здесь еще больше практичных советов из разных сфер жизни.

Розыгрыш уникальных призов для увлекающихся ландшафтным дизайном подписчиков «МК в Самаре» в Telegram и Дзене до 1 июня!