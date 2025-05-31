ПростоПольза. Обустройство индивидуального водоснабжения садово-дачного участка

Главный плюс такой схемы — независимость от общественно-коллективного устройства водоснабжения в дачных и жилых массивах. Существует несколько «индивидуальных» вариантов, о них расскажет консультант магазина «ХОЗ!SOS» Алексей Исаев.
Колодец на участке.
Колодцы открывают для нашего использования грунтовые воды, то есть самые верхние пласты — буквально на глубине в несколько метров. Чем больше диаметр колодца, тем больший объём воды он содержит — всё просто. И тем интенсивнее можно его эксплуатировать.
Однако, с другой стороны, увеличение диаметра и глубины колодца, ведет к росту объема вынутого грунта. Его придётся утилизировать, это может быть до десяти кубометров и более. Вообще-то говоря в масштабах дачного участка это много.
Эксплуатация и обслуживание колодца несложное. Электрический насос подаёт воду в дачный трубопровод, вы поливаете огород, цветы, наполняете душ и/или бак.
К возможному недостатку колодца отнесём нестабильный уровень воды в течении года. Он полностью соответствует уровню грунтовых вод.
В конце августа, в начале сухого сентября (или в январе) как раз и нужно копать колодец — именно потому что уровень самый низкий. Проще говоря уровень в течении года может снижаться до минимума, даже пересыхать.
Индивидуальная скважина на участке.
Тоже распространённый вариант. Работы по бурению, обсадке скважины и монтажу насосного оборудования не требуют крупных машин и механизмов, всё компактно. При этом объём извлекаемого грунта, подлежащего утилизации — минимальный.
Особенно если сравнить его с первым вариантом. Неглубокие скважины забирают поверхностные, то есть грунтовые воды. Глубокие скважины могут брать уже артезианскую воду, разумеется более качественную чем грунтовую.
Глубина скважины в основном прямо влияет на стоимость производства работ (более мощное строительное оборудование, больше извлечённого и утилизированного грунта, длиннее обсадная труба, и нужен более мощный насос для подачи воды из скважины).
Ещё одна схема, ни чуть неэкзотическая хоть и редкая. Под близлежащей горой может быть родник, особенно если вокруг сеть глубоких оврагов, особенно если в этих оврагах есть природная или рукотворная запруда.
В этом случае очень вероятно, что под горой может быть самый настоящий родник с ключевой водой. Такой родник можно обсадить стальной трубой, забив её поглубже и уже с этой трубы удобно будет собирать воду.
К автономному водоснабжению можно, и совершенно справедливо, причислить частое явление — когда садово-огородные участки расположены в непосредственной близости от водоёма.
Дачники- «индивидуалисты» использую переносную собственную, персональную мотопомпу (вдвоём ее можно легко переносить, одному уже тяжеловато, но то же можно, например на тележечке).
Насос откачивает воду из пруда, озера, речки… и подаёт её по шлангу или по трубе на участок. Мотопомпа при этом потребляет небольшое количество топлива — чаще бензина.
Продолжение следует…
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