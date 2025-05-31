Споры украинкой стороны о дате новой встречи делегаций Российской Федерации и Украины подчёркивают недоговороспособность Киева, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени её договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдёт о существе позиций на переговорах», — написал сенатор в Telegram.
Он также допустил «впечатляющие кульбиты» украинской делегации в Стамбуле.
«Кульбиты в ходе переговоров могут быть впечатляющими. Будем внимательно следить и анализировать», — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что что РФ готова представить Украине меморандум во время второго раунда переговоров в Стамбуле в понедельник. Киев не отвечал на предложение Москвы продолжить прямые переговоры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона в перед вторым раундом переговоров в очередной устраивает истерику, пытаясь набить себе цену.
Ранее Карасин выразил мнение, что второй раунд переговоров будет проходить «в более продвинутой стадии», будут обсуждаться конкретные вопросы.