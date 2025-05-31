Карасин: возня из-за даты встречи говорит о недоговороспособности Киева

«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени её договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдёт о существе позиций на переговорах», — написал сенатор в Telegram.