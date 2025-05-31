Свекровь Ивлеевой рассказала, что ее сын был жесток с предыдущими женами

Свекровь блогерши Насти Ивлеевой Дарья Семенова рассказала, что не завидует своей новой невестке из-за сложного характера своего сына, продюсера Филиппа Бегака. При этом она относится к ней положительно.
— Я не традиционная свекровь. Всех жен Филиппа мне жаль, так как у него жесткий характер. И жесток он не только к супругам. Фил не терпит лжи, лености и безответственности, — заявила свекровь телеведущей в беседе со «СтарХитом».
По ее словам, она старается не вмешиваться в дела наследника, чтобы не повторить ошибок собственной свекрови.
Главной женщиной в жизни сына Семенова считает вовсе не новую жену.
— У Фила есть дочь Василиса, я думаю, она — главная, — высказалась мама Бегака.
Несмотря на уже состоявшуюся свадьбу Насти Ивлеевой и Филиппа Бегака, последний до сих пор не познакомил невесту со своей мамой. Об этом рассказала сама женщина.
О свадьбе Бегака и Ивлеевой стало известно 28 мая. Они сообщили о помолвке в декабре 2024 года, а теперь официально поженились. Избраннику блогерши 32 года, и он ранее уже был в браке. Мужчина является внуком советского писателя Юлиана Семенова.