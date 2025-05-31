Лучший молодой хоккеист «Металлурга» уезжает в Америку

Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году Набоков заявлял, что пока не думает о переезде в Северную Америку. Набоков родился 27 марта 2003 года в Каслях. Начинал там играть в хоккей, с пяти лет стал заниматься в школе «Мечел» в Челябинске. В конце 2014 года перешел в магнитогорский «Металлург».