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«Дают спокойно пожить»: профессор объяснила, почему врачи не торопятся с лечением Байдена

Профессор Баранова: В случае Байдена вопрос об удалении опухоли не стоит.

Источник: Комсомольская правда

Врачи диагностировали у бывшего президента США Джо Байдена рак предстательной железы. Эту опухоль часто находят у мужчин пожилого возраста. Врачи в таком случае обычно не спешат с операциями и дают пациентам «спокойно пожить». Такими подробностями поделилась с «Лентой.ру» доктор биологических наук и профессор Анчи Баранова.

Эксперт пояснила, что Джо Байдену поставили девятую из десяти возможных стадий. По мнению биолога, у бывшего президента США наблюдается агрессивный рост опухоли. Это связано с активным делением клеток, уточнила она. Профессор предупредила, что хирургические вмешательства в этом случае могут иметь серьезные и негативные последствия для организма.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что внезапное выявление агрессивного рака простаты с метастазами в кости — тревожный сигнал… Хирургическое вмешательство может иметь серьезные последствия и крайне негативно повлиять на качество жизни. Операция проводится под наркозом, который не всегда хорошо переносится пожилыми людьми, особенно если у них есть когнитивные нарушения», — пояснила Анчи Баранова.

В Белом доме не верят, что никто не был в курсе неутешительного диагноза Джо Байдена. Власти США потребовали объяснений от супруги экс-главы государства.