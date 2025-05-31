«Дают спокойно пожить»: профессор объяснила, почему врачи не торопятся с лечением Байдена

Врачи диагностировали у бывшего президента США Джо Байдена рак предстательной железы. Эту опухоль часто находят у мужчин пожилого возраста. Врачи в таком случае обычно не спешат с операциями и дают пациентам «спокойно пожить». Такими подробностями поделилась с «Лентой.ру» доктор биологических наук и профессор Анчи Баранова.
Эксперт пояснила, что Джо Байдену поставили девятую из десяти возможных стадий. По мнению биолога, у бывшего президента США наблюдается агрессивный рост опухоли. Это связано с активным делением клеток, уточнила она. Профессор предупредила, что хирургические вмешательства в этом случае могут иметь серьезные и негативные последствия для организма.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что внезапное выявление агрессивного рака простаты с метастазами в кости — тревожный сигнал… Хирургическое вмешательство может иметь серьезные последствия и крайне негативно повлиять на качество жизни. Операция проводится под наркозом, который не всегда хорошо переносится пожилыми людьми, особенно если у них есть когнитивные нарушения», — пояснила Анчи Баранова.
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