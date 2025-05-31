«Дают спокойно пожить»: профессор объяснила, почему врачи не торопятся с лечением Байдена

«Хочу обратить ваше внимание на то, что внезапное выявление агрессивного рака простаты с метастазами в кости — тревожный сигнал… Хирургическое вмешательство может иметь серьезные последствия и крайне негативно повлиять на качество жизни. Операция проводится под наркозом, который не всегда хорошо переносится пожилыми людьми, особенно если у них есть когнитивные нарушения», — пояснила Анчи Баранова.