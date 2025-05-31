В ГД объяснили необходимость планового отключения горячей воды летом

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ежегодное отключение горячей воды в домах с мая по конец августа-начало сентября необходимо для проведения проверок и ремонтных работ трубопроводов, чтобы в дальнейшем избежать аварий и обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«По всей России ежегодно в период с мая по конец августа — начало сентября отключают горячую воду для проведения профилактических работ. Часто слышу вопрос — почему нельзя не отключать воду. В наших погодных условиях, в зимах, когда температура опускается до −30 и ниже, для поддержания горячей температуры воды в трубах вода подается под высоким давлением. Это достаточно быстро приводит к износу и деформации трубопроводов. И вот, чтобы избежать аварий, обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, систематически проводятся проверки и ремонтные работы. Они проводятся тогда, когда трубы освобождаются от воды», — сказал Колунов.
Парламентарий добавил, что горячую воду отключают именно летом, потому что в теплые месяцы остановка котельных не сильно влияет на качество жизни — отопление в дома не подается, а на улице теплая погода. По его словам, это лучший период для диагностики и проведения работ.
«Отмечу, что мы регулярно совершенствуем технологии таких проверок и сокращаем срок отключения воды. Напомню, еще в начале нулевых воду отключали на три недели, а сегодня — не более 10 дней», — заключил Колунов.