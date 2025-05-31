В ГД объяснили необходимость планового отключения горячей воды летом

«По всей России ежегодно в период с мая по конец августа — начало сентября отключают горячую воду для проведения профилактических работ. Часто слышу вопрос — почему нельзя не отключать воду. В наших погодных условиях, в зимах, когда температура опускается до −30 и ниже, для поддержания горячей температуры воды в трубах вода подается под высоким давлением. Это достаточно быстро приводит к износу и деформации трубопроводов. И вот, чтобы избежать аварий, обеспечить надежность коммунальной инфраструктуры, систематически проводятся проверки и ремонтные работы. Они проводятся тогда, когда трубы освобождаются от воды», — сказал Колунов.