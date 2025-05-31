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Анапа в 2025 году потеряет до 2,5 млн туристов, если власти не откроют пляжи

Курортный город Анапа в Краснодарском крае может потерять в 2025 году до 2,5 млн туристов.

Курортный город Анапа в Краснодарском крае может потерять в 2025 году до 2,5 млн туристов. Это произойдет, если власти все же не разрешат купания на пляжах города, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, сейчас на отдых в этом городе существует «колоссальный отложенный спрос». Туристы ждут, что ситуация с мазутом улучшится и они смогут приехать в Анапу.

Анапа традиционно была одним из лидеров среди городов, куда россияне ездили на пляжных отдых в сезон летних отпусков. Доля Анапы в бронированиях среди курортов Краснодарская края составляла 35%.

При этом Ромашкин добавил, что спрос на поездки в Сочи и Геленджик тоже снизился. А вот количество бронирований отелей в Крыму, напротив, выросло на 40%. Также растет спрос на пляжный отдых в Дагестане и на Азовском море.

Ранее сообщалось, что туристы устремились на пляжи Анапы, несмотря на ситуацию с мазутом.