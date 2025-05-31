Российский вратарь подписал контракт с клубом из НХЛ

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским вратарем Ильей Набоковым. 22-летний голкипер переходит в НХЛ после успешного сезона в магнитогорском «Металлурге», где стал обладателем Кубка Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф.
В прошлом сезоне Набоков продемонстрировал высокую надежность, отразив 92,3% бросков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф его показатель составил 92%. Вратарь был выбран клубом из Колорадо под 38-м номером на драфте НХЛ 2024 года.
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