Российский вратарь подписал контракт с клубом из НХЛ

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» объявил о подписании двухлетнего контракта с российским вратарем Ильей Набоковым. 22-летний голкипер переходит в НХЛ после успешного сезона в магнитогорском «Металлурге», где стал обладателем Кубка Гагарина и был признан самым ценным игроком плей-офф.