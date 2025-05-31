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Байден пригрозил избить журналистов, написавших книгу о его угасании

Авторами книги о Байдене являются журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон.

Источник: Аргументы и факты

82-летний Джо Байден оценил книгу «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться ещё раз», он в шутку пригрозил избить её авторов.

«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — произнёс Байден с ухмылкой.

Комментарий прозвучал в ходе встречи Байдена с представителями средств массовой информации в штате Делавэр.

Авторами книги являются журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон. Работа вышла в свет в мае текущего года. Авторы рассказали о том, что Байден, находясь на посту президента Соединённых Штатов, к 2024 году «перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях».

Кроме того, они напомнили, что он пользовался шпаргалками.

Тэппер и Томпсон в своей книге ссылаются на информацию, полученную от чиновников администрации Байдена.