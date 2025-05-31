Байден пригрозил избить журналистов, написавших книгу о его угасании

Авторами книги являются журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон. Работа вышла в свет в мае текущего года. Авторы рассказали о том, что Байден, находясь на посту президента Соединённых Штатов, к 2024 году «перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях».