Байден пригрозил избить журналистов, написавших книгу о его угасании

82-летний Джо Байден оценил книгу «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться ещё раз», он в шутку пригрозил избить её авторов.
«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — произнёс Байден с ухмылкой.
Комментарий прозвучал в ходе встречи Байдена с представителями средств массовой информации в штате Делавэр.
Авторами книги являются журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон. Работа вышла в свет в мае текущего года. Авторы рассказали о том, что Байден, находясь на посту президента Соединённых Штатов, к 2024 году «перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях».
Кроме того, они напомнили, что он пользовался шпаргалками.
Тэппер и Томпсон в своей книге ссылаются на информацию, полученную от чиновников администрации Байдена.