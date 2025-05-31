Байден впервые высказался о поставленном диагнозе

Профессор Анчи Баранова раскрыла, почему врачи не проводят операций и не удаляют опухоль у бывшего президента США. По ее словам, хирургическое вмешательство может привести к серьезным последствиям и повлиять на качество жизни. Такие операции тяжело переносятся пожилыми людьми.