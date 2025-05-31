Байден впервые высказался о поставленном диагнозе

Бывший американский лидер Джо Байден выступил на мероприятии в Делавэре. Он впервые вышел в свет после известия о неутешительном диагнозе. Джо Байден рассказал о назначенном врачами лечении рака предстательной железы.
Бывший президент Соединенных Штатов успокоил взволнованную общественность. Он сообщил, что жизненно важные органы не затронуты болезнью. Экс-глава государства также подчеркнул, что его кости всё ещё крепки, как раньше.
«Всё лечение сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой», — разъяснил Джо Байден.
Профессор Анчи Баранова раскрыла, почему врачи не проводят операций и не удаляют опухоль у бывшего президента США. По ее словам, хирургическое вмешательство может привести к серьезным последствиям и повлиять на качество жизни. Такие операции тяжело переносятся пожилыми людьми.