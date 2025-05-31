Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России на выходных

«Начиная с 31 мая перемещение антициклона на восток приводит к тому, что меняется направление воздуха. Если до этого он перемещался с юга, то со второй половины дня в субботу воздух будет уже с запада и даже с северо-запада. Понятно, что этот воздух уже будет насыщен влагой, и уже будет облачная погода», — сообщил метеоролог.