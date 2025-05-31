Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249.58 рублей в месяц, в то время как мужчин — 23 028.33 рублей в месяц. Общая средняя для РФ находится на уровне 23 175.17 рублей.
Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.