Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин

СФР: средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Женщины в статусе пенсионеров в России получают пенсию выше, чем мужчины, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, средний размер назначенного пенсионного обеспечения женщин составляет 23 249.58 рублей в месяц, в то время как мужчин — 23 028.33 рублей в месяц. Общая средняя для РФ находится на уровне 23 175.17 рублей.

Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.