На 88-м году жизни скончалась звезда сериала MASH

Легендарная американская актриса Лоретта Суит, прославившаяся ролью майора Маргарет Халиган в культовом сериале «Чертова служба в госпитале Мэш» (M*A*S*H), скончалась в Нью-Йорке на 88-м году жизни. Как сообщил телеканал CBS, смерть наступила по естественным причинам.
Суит получила широкое признание за исполнение роли принципиальной и жесткой, но в то же время обаятельной начальницы армейского госпиталя. За эту работу актриса была четырежды номинирована на «Золотой глобус» и шесть раз на премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана».
Ее персонаж, майор Халиган, стал одним из самых запоминающихся в истории телевидения, а сам сериал M*A*S*H, выходивший с 1972 по 1983 год, остается одним из самых популярных телепроектов всех времен.
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