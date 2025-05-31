На 88-м году жизни скончалась звезда сериала MASH

Суит получила широкое признание за исполнение роли принципиальной и жесткой, но в то же время обаятельной начальницы армейского госпиталя. За эту работу актриса была четырежды номинирована на «Золотой глобус» и шесть раз на премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана».