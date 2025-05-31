Четверть миллиарда пчел вырвались на свободу в США после ДТП

«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе… Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в обращении шерифа. Власти предупреждают жителей об опасности и рекомендуют не приближаться к месту ЧП.