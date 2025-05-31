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Четверть миллиарда пчел вырвались на свободу в США после ДТП

В округе Уотком (штат Вашингтон, США) около 250 миллионов пчел оказались на свободе после опрокидывания грузовика с ульями. Об этом сообщает офис шерифа округа Уотком на официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta — признана экстремистской).

Четверть миллиардов пчел вырвались на свободу в США.

В округе Уотком (штат Вашингтон, США) около 250 миллионов пчел оказались на свободе после опрокидывания грузовика с ульями. Об этом сообщает офис шерифа округа Уотком на официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta — признана экстремистской).

«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе… Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в обращении шерифа. Власти предупреждают жителей об опасности и рекомендуют не приближаться к месту ЧП.