Четверть миллиарда пчел вырвались на свободу в США после ДТП

Четверть миллиардов пчел вырвались на свободу в США.
В округе Уотком (штат Вашингтон, США) около 250 миллионов пчел оказались на свободе после опрокидывания грузовика с ульями. Об этом сообщает офис шерифа округа Уотком на официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит Meta — признана экстремистской).
«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе… Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в обращении шерифа. Власти предупреждают жителей об опасности и рекомендуют не приближаться к месту ЧП.