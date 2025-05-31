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Байден заявил, что начал лечение от рака

По словам Байдена, он находится под наблюдением «известного хирурга».

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский лидер Джо Байден сообщил о начале лечения от онкологии, он уточнил, что использует «определённый препарат».

Кроме того, Байден заявил, что болезнь «не затронула другие органы».

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи Байдена с представителями средств массовой информации в штате Делавэр. Он посетил мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих.

Это первое публичное Байдена о болезни. Он добавил, что находится под наблюдением «известного хирурга», который сам успешно поборол онкологическое заболевание. Байден уточнил, что «прогноз на будущее остаётся положительным».

Ранее сообщалось, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака. По данным NYT, речь идёт о раке простаты.