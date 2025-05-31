Байден заявил, что начал лечение от рака

Бывший американский лидер Джо Байден сообщил о начале лечения от онкологии, он уточнил, что использует «определённый препарат».
Кроме того, Байден заявил, что болезнь «не затронула другие органы».
«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Байдена с представителями средств массовой информации в штате Делавэр. Он посетил мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих.
Это первое публичное Байдена о болезни. Он добавил, что находится под наблюдением «известного хирурга», который сам успешно поборол онкологическое заболевание. Байден уточнил, что «прогноз на будущее остаётся положительным».
Ранее сообщалось, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака. По данным NYT, речь идёт о раке простаты.