Илон Маск покинул администрацию Трампа: кто такой и чем знаменит

В 17 лет Маск получил канадский паспорт и уехал из ЮАР, чтобы поступить в колледж. Он говорил, что не хотел проходить обязательную военную службу в родной стране чтобы не поддерживать режим апартеида. В 1988 году Маск поступил в Королевский университет в Кингстоне (Онтарио, Канада), а в 1992-м перевелся в Пенсильванский университет в Филадельфии, где в 1997 году получил степени бакалавра по физике и экономике. Затем Маск поступил в аспирантуру по физике Стэнфордского университета, однако бросил учебу, чтобы сосредоточиться на карьере предпринимателя.