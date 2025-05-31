Илон Маск покинул администрацию Трампа: кто такой и чем знаменит

Илон Маск является богатейшим человеком мира.
Американский миллиардер Илон Маск 30 мая завершает свой 130-дневный срок, в течение которого ему разрешено по закону ежегодно занимать должность советника президента США Дональда Трампа. В течение срока полномочий Маск оказывал консультации президенту по вопросам развития высоких технологий, искусственного интеллекта и освоения космоса. Давайте познакомимся поближе с самым богатым человеком в мире.
Биография.
Илон родился в ЮАР в 1971 годуФото: U.S. Air Force / Trevor Cokley.
Илон Маск родился 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР. Его отец, Эррол Маск, был инженером и был родом с Южной Африки, а мать, Мэй Маск, уроженка Канады, работала диетологом и моделью. Родители Илона развелись, когда ему еще не исполнилось десять. После этого он вместе с матерью переехал в Дурбан, расположенный на южном побережье страны. Однако позднее Маск возвратился к отцу в Преторию.
Учился молодой бизнесмен в средней школе Брайнстона, находящейся в пригороде Сэндтона. В этот период он столкнулся с травлей со стороны сверстников, вследствие чего его отец принял решение перевести сына в школу Pretoria Boys, известную своими более прогрессивными подходами к обучению. По воспоминаниям одноклассников, Маск предпочитал проводить время в одиночестве и не имел близких друзей.
В 17 лет Маск получил канадский паспорт и уехал из ЮАР, чтобы поступить в колледж. Он говорил, что не хотел проходить обязательную военную службу в родной стране чтобы не поддерживать режим апартеида. В 1988 году Маск поступил в Королевский университет в Кингстоне (Онтарио, Канада), а в 1992-м перевелся в Пенсильванский университет в Филадельфии, где в 1997 году получил степени бакалавра по физике и экономике. Затем Маск поступил в аспирантуру по физике Стэнфордского университета, однако бросил учебу, чтобы сосредоточиться на карьере предпринимателя.
Бизнес.
Молодой Илон бросил университет ради карьеры бизнесменаФото: Илья Московец © URA.RU.
В 1995 году Илон Маск основал компанию Zip2, специализировавшуюся на предоставлении картографических сервисов и бизнес-справочников для интернет-магазинов. В 1999 году предприятие было продано за 307 миллионов долларов, из которых Маск получил 22 миллиона. На полученные средства он создал новую компанию X.com, которая занималась финансовыми услугами в онлайне. Впоследствии X.com объединилась с компанией Confinity, основанной Питером Тилем и Максом Левчиным и занимавшейся денежными переводами по электронной почте. После слияния компания получила название PayPal.
В 2002 году Маск основал SpaceX (Space Exploration Technologies). Как отмечал сам предприниматель, глобальной задачей компании является отправка людей на Марс с целью превращения человечества в межпланетный вид и обеспечения его выживания в случае возможных глобальных катастроф, таких как столкновение Земли с астероидом. В 2006 году SpaceX осуществила первый запуск ракеты Falcon 1, а в 2010 году вывела на орбиту ракету Falcon 9, которая стала первой в мире многоразовой ракетой.
Кроме того, Маска имитировал электротранспорт. Он видел будущее в машинах на батарейках. В 2004 году Илон стал одним из ключевых инвесторов компании Tesla Motors (ныне Tesla), основанной Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. В 2006 году Tesla выпустила свой первый автомобиль — спортивную модель Roadster, способную разгоняться до 97 км/ч менее чем за четыре секунды.
В апреле 2022 года Илон Маск стал крупнейшим держателем акций Twitter, приобретя 9,2% ценных бумаг компании. В этот же период он объявил о намерении приобрести компанию целиком, предложив сумму в 44 миллиарда долларов. В октябре того же года Маск закрыл сделку. Twitter был приобретен структурой X Holdings II, Inc., принадлежащей бизнесмену, по цене 54,2 доллара за акцию. Общая стоимость приобретения составила 44 миллиарда долларов. В июле 2023 года предприниматель переименовал Twitter в X. В конце марта 2025 года Маск продал соцсеть своей компании xAI, специализирующейся на разработке технологий искусственного интеллекта.
Личная жизнь.
Всего у Маска 14 детейФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Илон Маск был женат трижды. Со своей первой супругой, Джастин Уилсон, он познакомился в период учебы в университете города Онтарио. В 2000 они заключили брак, а развод состоялся в 2010 году. Их первенец скончался в возрасте десяти недель. В 2004 году у пары появились на свет близнецы, а спустя всего два года — тройняшки. Постоянная занятость Маска работой начала рушить семью. По словам Уилсон, ей пришлось пожертвовать привычной семейной жизнью ради карьеры супруга. Как отмечал Маск, каждый месяц он перечисляет бывшей жене 20 тысяч долларов на содержание. Кроме того, Уилсон получила дом в престижном районе Лос-Анджелеса.
В 2008 году предприниматель начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли. Предложение о браке последовало спустя несколько недель после его развода с первой женой. Их союз продлился до 2012 года. Позже пара возобновила отношения и спустя полтора года вновь вступила в брак, но в 2014 году подала на развод, который был официально оформлен в 2016-м.
У Илона Маска также был роман с актрисой Эмбер Херд. Их отношения длились примерно год, однако в августе 2017 года Херд объявила в социальных сетях о расставании, подчеркнув, что они сохранят теплые отношения и продолжат поддерживать друг друга.
В 2018 году Маск начал отношения с канадской певицей Граймс. В 2020 году у них родился сын, которому дали необычное имя X? A-12. Однако законодательство штата Калифорния запрещает использование в имени цифр и специальных символов, поэтому впоследствии ребенка зарегистрировали как X? A-Xii. В конце 2021 года у пары появилась дочь от суррогатной матери, которую назвали Exa Dark Sider? l. Позже Граймс сообщила о намерении сменить имя дочери на Y. В том же году стало известно о разрыве отношений между парой. В 2022 году суррогатная мать родила им третьего ребенка — сына по имени Тау Техно Механикус.
Кроме того, у Илона Маска есть четверо детей от топ-менеджера компании Neuralink Шивон Зилис. В 2021 году у них родились близнецы. В июне 2024 года стало известно о рождении дочери по имени Аркадия. А 1 марта 2025 года Зилис объявила о рождении сына, которого назвали Селдон Ликург.
В феврале 2025-го американская писательница, блогер и консервативная активистка Эшли Сент-Клэр сообщила, что пять месяцев назад родила ребенка, отцом которого является Илон Маск. Сам бизнесмен эти сведения пока не комментировал. Имя и пол ребенка не разглашаются.
Отношение к Украине.
Бизнесмен называл Крым частью РоссииФото: Официальный сайт президента Украины.
Илон Маск неоднократно высказывался относительно конфликта на территории Украины. В частности, в октябре 2022 года предприниматель выразил мнение, что наиболее вероятным исходом противостояния станет проведение референдумов под наблюдением ООН в регионах, находящихся под контролем России. Кроме того, Маск заявил, что считает Крым частью Российской Федерации, поскольку полуостров, по его словам, находился в ее составе с 1783 года до передачи Украине во времена Хрущева. Маск также подчеркнул, что удары украинских вооруженных сил по Крыму могут привести к дальнейшему обострению ситуации. Несмотря на то что он описал свою позицию как «проукраинскую», бизнесмен отметил, что продолжающийся конфликт способен нанести серьезный ущерб как Украине, так и всему миру.
По мнению Маска, существует реальный риск перерастания противостояния в ядерный конфликт. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин, говоря о возможности применения тактического ядерного оружия, не прибегает к шуткам. В ответ на критику своих заявлений со стороны украинских официальных лиц Маск подчеркнул, что является «большим сторонником Украины», однако не поддерживает идею третьей мировой войны.
С началом боевых действий компания SpaceX предоставила украинским властям 25 тысяч терминалов Starlink. По оценкам Маска, общая сумма расходов на эти цели достигла 80 миллионов долларов. В октябре он заявил, что продолжит оказывать Украине бесплатную поддержку спутниковой связью, несмотря на то, что проект Starlink остается убыточным. В апреле 2023 года предприниматель сообщил о предоставлении Украине помощи на общую сумму 100 миллионов долларов.