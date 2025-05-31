Авиакомпания «Победа» нарушила право о перевозке ручной клади: о разрешенных размерах багажа

В настоящий момент также актуальна информация об обязанностях авиакомпаний перед пассажирами при задержках рейсов. Так, Росавиация напомнила, что перевозчики должны предоставлять определенные услуги в условиях введения ограничений на полеты. Это касается тех ситуаций, когда рейс откладывается, например, из-за погодных условий, технических неполадок или по вине самой авиакомпании. Так, перевозчик должен предоставить пассажирам горячее питание при нахождении на борту более 4 часов.