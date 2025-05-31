Авиакомпания «Победа» нарушила право о перевозке ручной клади: о разрешенных размерах багажа

Представители российской авиакомпании «Победа» незаконно сократили установленные размеры ручной клади. Они злоупотребили законодательным правом на определение габаритов багажа. С таким решением выступила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Так, результаты проверки доказали, что новые размеры разрешенной «Победой» ручной клади были сокращены до ширины в 4 сантиметра. Это означает, что пассажиры не могли провозить практически никаких вещей. Суд в Москве признал решение авиакомпании незаконным, сообщили в Генпрокуратуре.
Однако к настоящему моменту с выводами судьи ознакомиться нельзя. Инстанция еще не изготовила окончательного решения.
«Авиакомпания “Победа” умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению (например, портплед, устройство для переноса ребенка, складное кресло-коляска, дамская сумочка, портфель или рюкзак, букет цветов и т.д.)» — сказано в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Этот способ провоза ручной клади в авиакомпании назвали сокращенным. Однако есть и второй — подходящий под габариты калибратора 36×30х27 сантиметров. Пассажиры пользуются именно этим вариантом.
Сейчас «Победа» допускает провоз ручной клади габаритами до 4×36х30 сантиметров и весом не более 5 килограмм. Кроме того, на борт можно взять небольшие личные вещи.
Как пишет KP.RU, в самолетах в 2025 году не разрешены любые жидкости объемом более 100 миллилитров. Кроме того, правило действует и на лекарства. Вес аэрозолей, например, не должен превышать 0,5 килограмма. Помимо прочего, авиакомпании установили запрет на перевозку спортивного инвентаря на борту. Любое снаряжение должно быть сдано в багажный отсек. Он оплачивается дополнительно.
В настоящий момент также актуальна информация об обязанностях авиакомпаний перед пассажирами при задержках рейсов. Так, Росавиация напомнила, что перевозчики должны предоставлять определенные услуги в условиях введения ограничений на полеты. Это касается тех ситуаций, когда рейс откладывается, например, из-за погодных условий, технических неполадок или по вине самой авиакомпании. Так, перевозчик должен предоставить пассажирам горячее питание при нахождении на борту более 4 часов.