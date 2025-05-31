Большая половина страны: в каких регионах ввели противопожарный режим и что это значит

В России в условиях заслушивой погоды ежедневно фиксируются десятки лесных пожаров.
С наступлением весенне-летнего сезона в ряде регионов России вводится особый противопожарный режим. Он связан с потеплением, засушливой погодой и, как следствие, повышенным риском возникновения природных пожаров. Подобный порядок объявляется практически каждый год, и важно понимать, что именно он означает, какие ограничения накладываются, где действуют и какие штрафы грозят нарушителям. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
Что означает этот режим.
Введение особого противопожарного режима (ОПР) регулируется федеральным законом «О пожарной безопасности». Как правило, решение о его установлении принимается органами исполнительной власти региона или муниципалитета.
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Такой режим объявляется в периоды засухи весной, летом или осенью. Его вводят на территориях, когда фиксируются аномально высокие температуры воздуха, отсутствуют осадки, возрастает вероятность возникновения природных пожаров (лесных, торфяных и ландшафтных), а также наблюдается увеличение числа возгораний на территории региона.
Что при нем нельзя делать.
В условиях действия ОПР гражданам и организациям запрещается разводить костры, использовать мангалы, грили и иные устройства с открытым огнем. Нельзя сжигать мусор, сухую траву и листву, осуществлять сельскохозяйственные палы, запускать пиротехнические изделия. Кроме того, в некоторых регионах накладывается запрет на въезд в лесные массивы, кроме сотрудников лесной охраны и экстренных служб.
Какие штрафы грозят за нарушения.
Размеры штрафов за несоблюдение требований противопожарного режима определяются статьей 20.4 КоАП РФ. Сумма санкций варьируется в зависимости от категории нарушителя:
для физических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей;для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей;для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
Специалисты ознакамливают россиян с правилами и вручают памяткиФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Если нарушение противопожарного режима привело к возникновению пожара, повлекшего материальный ущерб или негативные экологические последствия, размер штрафов может быть увеличен в два раза. Для организаций предусмотрена дополнительная мера — приостановление деятельности сроком до 90 суток. Кроме того, в ряде случаев возможна уголовная ответственность, если действия виновного лица стали причиной крупного пожара, гибели людей или животных.
В каких регионах введен противопожарный режим.
На конец мая 2025 года особый противопожарный режим введен в 51 российском регионе. В частности, в Свердловской, Челябинской, Омской, Липецкой, Воронежской, Иркутской областях. Также он действует в Пермском, Краснодарском крае, в Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе.
Опашка является эффективным методом по борьбе с распространением огняФото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
Только 29 мая в России лесопожарными службами и привлеченными лицами было ликвидировано 60 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила более 103 тысяч гектаров. 30 мая 101 лесной пожар полыхал в 12 регионах страны. На тушении было задействовано 4244 человека и 799 единиц техники.
Список регулярно корректируется в зависимости от погодных условий и степени угрозы возникновения пожаров. Перед поездкой на природу рекомендуется ознакомиться с актуальной информацией на официальных ресурсах местных органов власти или МЧС, чтобы убедиться, введен ли особый режим на конкретной территории.
Особый противопожарный режим действует в 51 регионе РоссииФото: URA.RU.