Большая половина страны: в каких регионах ввели противопожарный режим и что это значит

С наступлением весенне-летнего сезона в ряде регионов России вводится особый противопожарный режим. Он связан с потеплением, засушливой погодой и, как следствие, повышенным риском возникновения природных пожаров. Подобный порядок объявляется практически каждый год, и важно понимать, что именно он означает, какие ограничения накладываются, где действуют и какие штрафы грозят нарушителям. Подробнее об этом — в материале URA.RU.