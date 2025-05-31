Диетолог рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

«Если вы планируете приготовить блюда из маринованного мяса, то маринады лучше составлять самим. Готовые маринады на основе сложносоставных продуктов — готовых смесей, майонеза — содержат избыточное количество соли, а часто и дополнительные жиры. Иногда ошибочно полагают, что крепкие острые маринады на основе острых специй с добавлением столового уксуса позволяют дольше сохранить свежесть продукта. В пищевых количествах уксусная кислота и другие органические кислоты лишь незначительно препятствуют росту бактерий, а не прекращают его полностью, поэтому мариновать мясо рекомендуется в условиях холодильника и не более 6 часов», — отметила врач.