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В Венгрии признали, что ЕС отклоняется от свободы слова и толерантности и рискует исчезнуть

Министр Венгрии Бока: Евросоюз отступил от своих ценностей и рискует исчезнуть.

Источник: Комсомольская правда

Представители Европейского союза отклоняются от свободы слова. Брюссель забыл о толерантности. Такое мнение выразил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока, заявив о возможности исчезновения ЕС.

Он сравнил Европу с затонувшей Атлантидой. Янош Бока подчеркнул, что представители ЕС виновны в исчезновении ряда наций и утрате суверенитета. Министр добавил, что Европа сейчас практически раздроблена.

«Брюссель фактически разрушает европейскую цивилизацию. Сегодня патриоты и федералисты борются за душу Европы. Перед нами эти два пути. Нет середины, нет хорошего компромисса. Нельзя просто так немного отказаться от суверенитета, он либо есть, либо его нет», — поделился мнением Янош Бока.

Премьер Словакии Роберт Фицо также заговорил о развале Евросоюза. Он считает, что отмена права вето приведет к краху ЕС и «огромному военному конфликту».