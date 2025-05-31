В Венгрии признали, что ЕС отклоняется от свободы слова и толерантности и рискует исчезнуть

«Брюссель фактически разрушает европейскую цивилизацию. Сегодня патриоты и федералисты борются за душу Европы. Перед нами эти два пути. Нет середины, нет хорошего компромисса. Нельзя просто так немного отказаться от суверенитета, он либо есть, либо его нет», — поделился мнением Янош Бока.