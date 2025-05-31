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В Свердловской области признали гибель бойца, названного дезертиром

В Свердловской области признали гибель бойца, названного дезертиромПризнанного дезертиром бойца ВС России признали погибшим при исполнении воинского долгаВ Свердловской области официально признали гибель военнослужащего при исполнении служебного долга в ходе СВО.

В Свердловской области официально признали гибель военнослужащего при исполнении служебного долга в ходе СВО. Ранее этого бойца ошибочно считали дезертиром, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Военнослужащий числился в списках лиц, самовольно оставивших часть (СОЧ), с 24 августа 2024 года. Однако, как уточнила омбудсмен, командованию уже на тот момент было известно о его гибели.

По ее словам, известие о том, что погибший был признан дезертиром, стало тяжелым испытанием для его близких.

Она рассказала, что правозащитникам удалось добиться пересмотра статуса военнослужащего и полной реабилитации его имени. Посмертно он был награжден Орденом Мужества.

Ранее омбудсмен сообщала о резком росте в России числа случаев необоснованного присвоения бойцам СВО статуса СОЧ. Мерзлякова призвала привлекать к ответственности виновных в незаконном объявлении военных дезертирами.

Ранее Мерзлякова сообщала, что число случаев необоснованного присвоения бойцам специальной военной операции статуса самовольно оставивших часть в России резко выросло. По словам правозащитницы, статус СОЧ, к сожалению, присваивается бойцам очень легко и часто безосновательно.