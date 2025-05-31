Свердловского военного, героически погибшего в зоне СВО, признали дезертиром

В Свердловской области признали гибель военного при исполнении служебного долга в ходе спецоперации. Ранее его считали дезертиром. Об этом сообщила сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Мужчина числился в списке лиц, которые самовольно оставили часть, с 24 августа прошлого года. Но на тот момент командование уже знало, что он погиб, уточнила она.
— Известие о том, что погибший был признан дезертиром, стало тяжелым испытанием для его близких. Для семьи это был еще один удар — узнать, что их родной человек, всегда проявлявший мужество и не пасовавший перед трудностями, был признан СОЧем, — отметила омбудсмен в беседе с порталом Ura.ru.
По ее словам, правозащитникам удалось добиться пересмотра статуса бойца и полной реабилитации его репутации. Посмертно его удостоили Орденом Мужества.
В Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось слушание, организованное по делу солдата Вооруженных сил РФ и бывшего шахтера из Сахалинска Романа Иванишина, который самостоятельно решил сдаться в плен Вооруженным силам Украины в зоне спецоперации.