Свердловского военного, героически погибшего в зоне СВО, признали дезертиром

— Известие о том, что погибший был признан дезертиром, стало тяжелым испытанием для его близких. Для семьи это был еще один удар — узнать, что их родной человек, всегда проявлявший мужество и не пасовавший перед трудностями, был признан СОЧем, — отметила омбудсмен в беседе с порталом Ura.ru.