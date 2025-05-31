В Центральную Россию в выходные придет похолодание

В регионах Центральной России в эти выходные ожидается похолодание. Температура воздуха понизится примерно на 5 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что в Центральной России произойдет парадокс — начало лето будет более прохладным, чем конец весны. Несмотря на это, температура воздуха в первые дни лета все равно будет немного выше климатической нормы.
«Связано это с тем, что последняя неделя весны была очень жаркая — на 7 градусов температура превышала норму», — сказал Вильфанд.
Вильфанд также заявил, что аномальная жара в мае, которая характерна для июля, в Центральной России была связана с приходом антициклона.
Ранее синоптик Тишковец рассказал, что лето в Москве начнется с умеренного тепла.