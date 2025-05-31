Миллионы пчел разлетелись по Вашингтону после ДТП: об аварии в США

Вашингтон наполнился звуками пчелиного жужжания. 30 мая четверть миллиарда насекомых вылетели из фуры после аварии на трассе. Машина перевернулась, а ульи оказались опустошенными, уведомили в офисе шерифа вашингтонского округа Уотком.
По данным правоохранителей, 250 миллионов пчел разлетелись по местности. Американцев призвали к бдительности. Сотрудники местных правоохранительных органов посоветовали избегать места происшествия из-за вероятности роения насекомых.
В полиции округа также сообщили о прибытии к району, где произошла авария, сотрудников управления общественных работ. Кроме того, отловом пчел займутся, помимо правоохранителей, приглашенные эксперты.
В США, между тем, пожаловались на глобальное потепление. В суд поступил иск в отношении крупных нефтяных компаний о неправомерной смерти. По данным заявителя, организации якобы стали причиной гибели женщины во время аномальной жары.