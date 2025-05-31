Актриса Лоретта Свит умерла в Нью-Йорке на 88-м году жизни

Роль начальницы медсестёр в армейском госпитале принесла Свит известность. Её героиня — строгая, но не лишённая человечности — стала одной из центральных фигур в популярном сериале, который шёл на канале CBS одиннадцать лет, с 1972 по 1983 год. Актриса играла вместе с Аланом Алдой, исполнившим роль хирурга Бенджамина «Соколиного глаза» Пирса.
За работу в «M*A*S*H» Лоретта дважды получала премию «Эмми» и ещё восемь раз была номинирована на неё. Кроме того, четыре раза была в числе претендентов на «Золотой глобус».
Ранее на 71-м году жизни скончался народный артист Карелии Александр Лисицын. Последние дни он провёл в реанимации, где его состояние ухудшилось. Лисицын известен по ролям в культовых сериалах «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей».