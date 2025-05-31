Актриса Лоретта Свит умерла в Нью-Йорке на 88-м году жизни

Роль начальницы медсестёр в армейском госпитале принесла Свит известность. Её героиня — строгая, но не лишённая человечности — стала одной из центральных фигур в популярном сериале, который шёл на канале CBS одиннадцать лет, с 1972 по 1983 год. Актриса играла вместе с Аланом Алдой, исполнившим роль хирурга Бенджамина «Соколиного глаза» Пирса.