Пентагон заключил контракт на утилизацию атомного авианосца Enterprise

Пентагон заключил контракт на утилизацию первого в мире боевого корабля с ядерной силовой установкой USS Enterprise, сумма контракта составляет 536 миллионов долларов.
«Компании NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC, Вернон, штат Вермонт, присуждён контракт с твёрдой фиксированной ценой на сумму 536 749 731 долларов на демонтаж, переработку и утилизацию бывшего Enterprise (CVN-65)», — говорится в сообщении.
В Пентагоне уточнили, что работы по утилизации продолжатся до осени 2029 года.
Enterprise является первым боевым кораблём с ядерной установкой, который участвовал в боевых действиях. Он заложен в феврале 1958 года, а спущен на воду в сентябре 1960 года.
Ударный атомный авианосец завершил службу в 2012 году, официально корабль был выведен из состава ВМС Соединённых Штатов в 2017 году.
Ранее сообщалось, что американские военные заметили НЛО, вылетающее из глубин океана. Моряки, которые служат на корабле USS Jackson, утверждают, что неустановленные объекты «синхронно» появились из-под воды в Тихом океане.