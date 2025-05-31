Как не перегреться на каникулах: врач рассказал о правилах защиты детей от теплового удара

С приходом лета тысячи школьников по всей стране отправляются на каникулы и начинают проводить больше времени на улице — играют, катаются на велосипедах, отправляются с родителями на дачу или к морю. Однако это время таит в себе не только радость, но и серьезную опасность. Об этом KP.RU рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Владимир Ланцов.