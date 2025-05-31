Как не перегреться на каникулах: врач рассказал о правилах защиты детей от теплового удара

С приходом лета тысячи школьников по всей стране отправляются на каникулы и начинают проводить больше времени на улице — играют, катаются на велосипедах, отправляются с родителями на дачу или к морю. Однако это время таит в себе не только радость, но и серьезную опасность. Об этом KP.RU рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Владимир Ланцов.
— Солнечный удар — результат долгого нахождения под открытым солнцем, а тепловой возникает, когда ребенок долгое время был в жаре и влажности без возможности охладиться. Так бывает не только в сауне, но и в городской маршрутке, — объяснил медик.
Чтобы избежать неприятных последствий, врач посоветовал соблюдать простые, но важные правила: гулять в тени, обязательно носить головной убор, выбирать светлую и свободную одежду из натуральных тканей, пить много воды и не находиться долго под прямыми солнечными лучами. Особенно внимательно стоит следить за детьми младшего возраста. У них терморегуляция еще не так эффективна, как у взрослых.
Если ребенок становится вялым, жалуется на головную боль, тошноту или начинает краснеть — это тревожные сигналы. В таких случаях нужно немедленно переместить его в тень или прохладное место, напоить водой и при необходимости обратиться к врачу.