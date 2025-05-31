Какой будет погода в городах Казахстана в последний день мая: прогноз синоптиков

Астана — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, град. Ветер северо-западный, северный ночью 2−7 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +27…+29.
Алматы — переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +22…+24.
Шымкент — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +29…+31.
Актау — малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20…+22, днем +33…+35.
Актобе — малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +32…+34.
Атырау — малооблачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21…+23, днем сильная жара +34…+36.
Жезказган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду, днем порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +28…+30.
Караганда — переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +23…+25.
Кокшетау — переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +28…+30.
Конаев — переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +24…+26.
Костанай — переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 2−7 метров в секунду, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13…+15, днем +30…+32.
Кызылорда — небольшая облачность, без осадков. Днем пыльная буря. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +34…+36.
Павлодар — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +27…+29.
Петропавловск — переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14…+16, днем +26…+28.
Семей — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +26…+28.
Талдыкорган — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +26…+28.
Тараз — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +27…+29.
Туркестан — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +31…+33.
Уральск — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17…+19, днем сильная жара +33…+35.
Усть-Каменогорск — переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 3−8 метров в секунду, днем 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +23…+25.