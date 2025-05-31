Какой будет погода в городах Казахстана в последний день мая: прогноз синоптиков

Погоду в Казахстане в субботу, 31 мая, будет определять контрастный характер: ожидаются сильная жара до +36 градусов в западных и южных регионах, а также дожди с грозами и даже град на севере и востоке. Местами по стране возможны пыльные бури и порывистый ветер до 20 метров в секунду, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Казгидромета.