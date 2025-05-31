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Почти миллион туристов посетили Бурабай за год

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов и аким региона Марат Ахметжанов обсудили перспективы развития Щучинско-Боровской курортной зоны. Основной темой встречи стал Комплексный план, утверждённый Правительством в марте текущего года, передает ИА El.kz со ссылкой пресс-службу ведомства.

Источник: EL.kz

Согласно озвученным данным, в прошлом году Бурабай посетили почти 1 миллион туристов, из которых около 350 тысяч останавливались в местах размещения — на 14% больше, чем в 2022 году. Эта динамика подтверждает рост популярности курорта, а также эффективность мер, принимаемых на государственном уровне.

Как отметил Ербол Мырзабосынов, Бурабай остаётся одной из самых привлекательных туристических дестинаций страны благодаря природному и культурному потенциалу.

Государство системно работает над развитием региона. Реализация Комплексного плана позволит увеличить количество въездных туристов, повысить занятость в отрасли и привлечь более 22 млрд тенге частных инвестиций.

подчеркнул министр

Аким области отметил, что Акмолинская область стала одной из первых, где был утверждён комплексный план развития туризма. Это, по его словам, говорит о высоком внимании Главы государства к Бурабаю и его значении в экономике региона.

План предусматривает 118 мероприятий по 12 направлениям: от улучшения инфраструктуры и охраны окружающей среды до цифровизации и повышения качества сервиса. В числе крупных инициатив — строительство конгресс-центра на 1000 мест, способного сделать регион точкой притяжения делового и событийного туризма.

Дополнительно для равномерной нагрузки на экосистему Щучьего и Бурабайских озёр предлагается развитие альтернативных направлений: Катарколь, Жукей, Улькен и Киши Шабакты. Это позволит сбалансировать потоки туристов и стимулировать развитие инфраструктуры по всей курортной зоне.