Почти миллион туристов посетили Бурабай за год

Согласно озвученным данным, в прошлом году Бурабай посетили почти 1 миллион туристов, из которых около 350 тысяч останавливались в местах размещения — на 14% больше, чем в 2022 году. Эта динамика подтверждает рост популярности курорта, а также эффективность мер, принимаемых на государственном уровне.
Как отметил Ербол Мырзабосынов, Бурабай остаётся одной из самых привлекательных туристических дестинаций страны благодаря природному и культурному потенциалу.
Государство системно работает над развитием региона. Реализация Комплексного плана позволит увеличить количество въездных туристов, повысить занятость в отрасли и привлечь более 22 млрд тенге частных инвестиций.
Аким области отметил, что Акмолинская область стала одной из первых, где был утверждён комплексный план развития туризма. Это, по его словам, говорит о высоком внимании Главы государства к Бурабаю и его значении в экономике региона.
План предусматривает 118 мероприятий по 12 направлениям: от улучшения инфраструктуры и охраны окружающей среды до цифровизации и повышения качества сервиса. В числе крупных инициатив — строительство конгресс-центра на 1000 мест, способного сделать регион точкой притяжения делового и событийного туризма.
Дополнительно для равномерной нагрузки на экосистему Щучьего и Бурабайских озёр предлагается развитие альтернативных направлений: Катарколь, Жукей, Улькен и Киши Шабакты. Это позволит сбалансировать потоки туристов и стимулировать развитие инфраструктуры по всей курортной зоне.