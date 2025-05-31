Почти миллион туристов посетили Бурабай за год

Согласно озвученным данным, в прошлом году Бурабай посетили почти 1 миллион туристов, из которых около 350 тысяч останавливались в местах размещения — на 14% больше, чем в 2022 году. Эта динамика подтверждает рост популярности курорта, а также эффективность мер, принимаемых на государственном уровне.